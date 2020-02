RECIT. "C'est un tremblement de terre" : les trois jours qui ont fait basculer la campagne de François Fillon en 2017

Ce mardi s'annonce chargé sur le plan politique et médiatique. Le candidat de la droite, qui a battu à la surprise générale Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, doit rencontrer plusieurs poids-lourds du parti, mais aussi des journalistes. A midi, François Fillon déjeune avec François Baroin. Ils se revoient pour la première fois depuis six semaines, raconte le maire de Troyes dans le livre de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, Apocalypse Now**. Il s'agit de transformer l'ancien soutien de Nicolas Sarkozy en membre actif de la campagne de François Fillon. Car à trois mois de la présidentielle, rien n'est prêt. "Ça ne fonctionnait pas du tout, on n'était pas organisé, on n'arrivait pas à imprimer, se remémore un membre de l'équipe. Déjà, quand vous vous rappelez l'épisode du ski, vous vous dites, c'est mort". En pleine campagne présidentielle, François Fillon était parti skier en famille une dizaine de jours à Noël, donnant très peu de nouvelles à son équipe.

Autour d'un candidat absent et solitaire, il faut en outre parvenir à réunir des équipes qui sont affrontées pendant de longs mois pendant la primaire. D'où ce déjeuner. "Evidemment, l'affaire, on n'en parle pas, car Le Canard sort à 17 heures, raconte l'ex-ministre aux journalistes du Monde. Il me demande qui je verrais dans l'équipe, qui je pensais utile pour lui de rencontrer…"

François Fillon ne laisse rien transparaître de la tempête qui s'annonce. Pas plus qu'il ne se livre à François Bayrou. Le patron du MoDem est attendu en début d'après-midi au domicile des Fillon. Penelope Fillon est là. Les deux fauves de la politique discutent alliance sans que cela ne débouche sur quoique ce soit. Le maire de Pau trouve le Sarthois trop à droite ; ce dernier verrait bien le centriste se lancer dans la course pour faire barrage à Emmanuel Macron. Bref, on cause politique.