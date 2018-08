Cinq choses à savoir sur "Un si grand soleil", le nouveau feuilleton de France 2

Le premier épisode des 235 commandés par la chaîne est diffusé lundi 27 août, à 20h40. Diffusé juste après le journal de 20 heures, il dure 26 minutes.

Un si grand défi. Le nouveau feuilleton quotidien de France 2, Un si grand soleil, est diffusé à partir de lundi 27 août. Un événement pour la chaîne publique, qui a placé la série à un horaire stratégique, à 20h40, entre le JT de 20 heures et le programme de prime time. Tournée dans des décors naturels et dans les studios de Vendargues, près de Montpellier (Hérault), la série est produite par France.tv studio, une filiale de France Télévisions. Franceinfo a sélectionné cinq choses à savoir sur cette série qui remplace Parents, mode d'emploi.

De vieilles histoires de famille(s)

Quel est la trame ? La série suit le parcours de Claire, jouée par l'actrice Mélanie Maudran, qui revient à Montpellier après dix-sept ans de missions humanitaires à l'étranger. La jeune femme veut faire découvrir sa ville natale à son fils adolescent, Théo. Mais à peine arrivée, elle est accusée du meurtre d'un ami d'enfance. Elle devra alors "percer tous les secrets du passé" et notamment revenir sur les circonstances de la mort de sa propre sœur, précise la chaîne sur son site. Tout en se confrontant à Manu, chargé d'enquêter sur le meurtre, elle retrouve un amour de jeunesse et tombe alors sous le charme des deux hommes.

Quelque 25 scénaristes travaillent la série. Selon Le Figaro, qui a pu visionner des extraits, le "pari est presque réussi". Si la première intrigue est "addictive", quelques répliques seraient "un peu faciles", juge le journal. Voici un aperçu dans cette bande-annonce.

Des comédiens confirmés et un petit nouveau très remarqué

Avec plus de 50 personnages, le casting d'Un si grand soleil comprend des comédiens connus du grand public, comme Mélanie Maudran qui tient le rôle principal. L'actrice, âgée de 39 ans, a notamment joué dans la série Sous le soleil, diffusée sur TF1 et dans plusieurs téléfilms comme Joséphine, ange gardien ou Nestor Burma ou des sagas de l'été de France 2 comme Les Secrets du volcan ou Terre de lumière.

Face à elle, on retrouvera Jérémy Banster, dans le rôle de Julien, l'ami d'enfance. Les téléspectateurs ont déjà vu le comédien de 45 ans dans des épisodes de Sous le soleil, Section de recherches, Boulevard du palais, PJ ou Le juge est une femme.

La comédienne Mélanie Maudran joue le rôle de Claire Estrela dans la série "Un si grand soleil", diffusée sur France 2 à partir du 27 août 2018. (France Télévisions)

Les téléspectateurs pourront également retrouver Chrystelle Labaude, qui a joué dans Le Bureau des légendes et Moïse Santamaria, vu lui aussi dans la série Section de recherche, qui campera le rôle du policier.

Révélation de ce casting : Gary Guénaire qui joue le rôle de Théo. Le comédien a fait ses armes au théâtre, rapporte Le Monde qui juge que le jeune homme "crève déjà l'écran". Allociné prédit de son côté qu'il "ne va pas mettre longtemps avant de devenir le chouchou des téléspectatrices et des téléspectateurs", tant il "sort réellement du lot dès le premier épisode".

Gary Guénaire joue le rôle de Théo Estrela dans "Un si grand soleil". (FRANCE TELEVISIONS)

La liste complète du casting est à retrouver sur le site de France Télévisions.

Des décors naturels dans le sud de la France

La série se déroule dans les décors naturels d'Occitanie, et notamment les rues historiques de Montpellier, le zoo de la ville et les stations balnéaires voisines, note le site Metropolitain.

Pour les scènes en studio, les tournages ont débuté le 10 avril dans des bâtiments de 16 000 m2 inaugurés début mars à Vendargues, en banlieue de Montpellier. "Ce nouveau feuilleton sera ancré dans le réel, dans la société française d'aujourd'hui", explique Sophie Gigon, directrice de la fonction day-time à France 2, auprès de France 3 Occitanie. Un ancrage local revendiqué par les équipes de production, qui ont recruté des intermittents du spectacle originaires de la région, rappelle Le Monde.

On s'engage à embaucher et à acheter local.Olivier Roelens, producteur exécutifau "Monde"

Une bande originale signée de l'artiste Talisco

Le générique, en anglais, dénote par rapport à celui des séries diffusées par les autres chaînes, Plus belle la vie sur France 3 et Demain nous appartient, sur TF1, dont les introductions sont en français, note Puremédias. L'artiste bordelais Talisco a été choisi pour en être l'auteur. Ancien publicitaire, l'artiste (de son vrai nom Jérôme Amandi) s'est lancé dans la musique en 2011, relate Le Parisien.

Activez le son pour découvrir le générique de #GrandSoleil et sa musique signée @taliscomusic ! pic.twitter.com/7zCv02w8Ql — Un si grand soleil (@UnSiGrandSoleil) 13 août 2018

À 39 ans, le chanteur et guitariste s'est déjà fait connaître en produisant la chanson The Keys, utilisée notamment dans une publicité pour un opérateur téléphonique. Talisco a donné des dizaines de concerts aux États-Unis, où le producteur multi-récompensé Jaycen Joshua l'a aidé à mixer son dernier album, Capitol Vision.

Une diffusion juste après "Plus belle la vie"

Avec Un si grand soleil, France 2 parie gros. La chaîne a commandé 235 épisodes de 26 minutes, pour un coût de 100 000 euros par épisode, explique Le Monde. Cinquante épisodes devraient être enregistrés avant la rentrée, avance le quotidien.

Et l'horaire de diffusion choisi par la chaîne est bien particulier. La série sera diffusée du lundi au vendredi, à 20h40, après le journal télévisé présenté par Anne-Sophie Lapix. Pour ne pas le mettre en concurrence avec l'autre série phare du service public, France Télévisions a choisi de décaler la diffusion de Plus belle la vie de 20h30 à 20h20 sur France 3. Un bon choix ?, s'interroge Le Figaro qui rappelle que la série emblématique de la troisième chaîne a mis du temps avant de s'imposer. Le feuilleton, qui met en scène le quotidien des habitants d'un quartier de Marseille, a finalement fidélisé son public. La série en est à sa 14e saison et a réuni 4,3 millions de téléspectateurs lors d'une émission spéciale en prime time le 4 avril dernier, soit 17,1% du public devant la télévision.

Quoi qu'il en soit, les téléspectateurs pourront (re)voir les épisodes en streaming sur france.tv, peu de temps après leur diffusion.