Attentats de janvier 2015 : une atmosphère éprouvante pour le premier jour de procès

Mercredi 2 septembre, le procès des différents attentats de 2015 s'est ouvert devant la cour d'assise spéciale de Paris. "Le président de la cour d'assise a lu longuement le déroulé de ces attaques. On a senti l’émotion au sein des familles, replongées cinq ans plus tard dans l’horreur. Les plaies sont encore à vif, comme pour cette mère d’un dessinateur de Charlie Hedbo qui s’est levée en pleurs lorsque le président s'est trompé dans le prénom de son fils. Une atmosphère éprouvante pour tout ceux qui vont dès la semaine prochaine se présenter à la barre, pour raconter leur histoire",a déclaré la journaliste Natalie Perez en duplex depuis le tribunal de Paris.

Un procès historique, contraint au respect des règles sanitaires

Les parties civiles se présenteront masquées à la barre. Il sera donc impossible d’observer les expressions de certains accusés. Ce procès historique qui devrait durer deux mois environ, sera entièrement filmé. Pour rappel, quatorze personnes s’apprêtent à être jugées pour leur soutien logistique lors des attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hyper Cacher. Dès jeudi 3 septembre, les interrogatoires d'identité reprendront, ainsi que les enquêtes de personnalité de sept des accusés : Abdellaziz Abbad, Michel Catino, Mohamed Fares, Said Maklouf, Miguel Martinez, Metin Karasular et Nezar Pastor Alwatik.

