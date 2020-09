DIRECT. Attentats de janvier 2015 : suivez l'ouverture de ce procès historique à la cour d'assises spéciale de Paris

Ce qu'il faut savoir

Dix-sept morts et le début d'une sanglante série en France. Le procès des attentats de janvier 2015 s'ouvre mercredi 2 septembre à 10 heures, à Paris, plus de cinq ans après les attaques qui ont terrorisé la France pendant trois jours. Quatorze accusés sont jugés jusqu'au 10 novembre devant une cour d'assises spéciale. Ils sont soupçonnés, à des degrés divers, de soutien logistique aux frères Saïd et Chérif Kouachi et à Amedy Coulibaly.

L'enjeu est de savoir ce qu'ils savaient de l'entreprise terroriste. Les juges ont retenu la charge le plus lourde, la "complicité" de crimes terroristes, passible de la réclusion à perpétuité, contre l'aîné des frères Belhoucine, Mohamed, absent, et contre Ali Riza Polat, qui sera, lui, dans le box des accusés. Suivez notre direct.

Trois accusés absents. Des accusés manqueront à l'appel : Hayat Boumeddiene, compagne d'Amedy Coulibaly, et les frères Belhoucine, partis quelques jours avant les attaques pour la zone irako-syrienne. Leur mort, évoquée par diverses sources, n'a jamais été officiellement confirmée et le trio reste visé par des mandats d'arrêt.

Une cour d'assises spéciale. Pour ce procès hors normes, une salle d'audience a été spécialement aménagée au nouveau tribunal de Paris, porte de Clichy, et non, comme à l'accoutumée, dans le palais de justice de l'île de la Cité. Les quatorze accusés comparaîtront devant une cour d'assises spéciale composée de magistrats professionnels, un président et quatre assesseurs, compétente pour juger des actes de terrorisme, comme le veut la loi.

Une audience filmée. Ce procès d'ampleur, le deuxième pour un attentat jihadiste commis en France, après celui de 2017 pour les tueries perpétrées par Mohamed Merah, sera intégralement filmé en raison de son "intérêt pour la constitution d'archives historiques", selon la justice. La captation d'images et d'enregistrements lors des procès est en principe interdite en France. Ces images ne seront pas diffusées en direct mais versées aux archives nationales. Elles ne seront accessibles que dans cinquante ans.

"Un procès pour l'histoire". Le procureur national antiterroriste a contesté, lundi sur franceinfo, l'idée selon laquelle ce procès serait celui des "petites mains" et aurait moins d'intérêt en l'absence des assaillants, tous trois tués après les attaques. Pour Jean-François Ricard, "il s'agit d'un procès pour l'histoire". "Nous n'aurons pas la vérité sur beaucoup d'éléments", a-t-il ajouté.