Des hackeurs liés au régime iranien derrière une cyberattaque contre Charlie Hebdo, dit Microsoft

Le géant informatique Microsoft a affirmé, vendredi 3 février, qu'un groupe lié au régime de Téhéran était derrière une récente cyberattaque contre le journal satirique Charlie Hebdo, menée après un concours de caricatures jugées insultantes pour le guide suprême iranien Ali Khamenei.

Ces hackeurs se sont présentés comme étant les "Holy Souls" mais il s'agit en fait de la société de cybersécurité iranienne Emennet Pasargad, que Microsoft appelle Neptunium, écrit Clint Watts, un responsable de la compagnie américaine, dans un billet de blog (en anglais).

Début janvier, les "Holy Souls" avaient annoncé avoir obtenu les données personnelles de plus de 200 000 abonnés et clients de Charlie Hebdo, et en avaient publié un échantillon. "Quoi que l'on pense des choix éditoriaux de Charlie Hebdo, la publication de données personnelles de dizaines de milliers de ses clients constitue une grave menace", a déclaré Microsoft.