Audiovisuel public : la nouvelle ministre de la Culture, Rachida Dati promet une "réforme"

La ministre de la Culture, Rachida Dati, promet mercredi 31 janvier sur France Inter une "réforme" de l'audiovisuel public, qui doit intervenir "vite", selon elle. "Si vous voulez le préserver, dans un monde qui est en bouleversement technologique immense, il faut rassembler les forces", affirme-t-elle. Elle cite "les médias privés" et "les radios et télévisions européennes" qui "ont des pôles très forts parce qu'ils ont rassemblé leurs forces". "On ne pourra pas faire autrement", insiste-t-elle.

"On l'a entamé sur les réseaux de proximité. Par la base, ça a commencé", ajoute la ministre, en référence au rapprochement entre la radio France Bleu et la télévision France 3. Imagine-t-elle une "BBC à la française ? Quand je n'étais pas ministre de la Culture, c'était mon idée, c'était ma conviction", dit-elle. La British broadcasting corporation regroupe, entre autres, la télévision et la radio publique britannique.

"Il y a des réformes à mener."



La ministre de la Culture @datirachida affirme qu'il faut "rassembler les forces" de l'audiovisuel public en "un pôle puissant" pour le "préserver". "On ne pourra pas faire autrement", dit-elle.#le710inter pic.twitter.com/Z6Jr23agJ4 — France Inter (@franceinter) January 31, 2024

"Il peut y avoir des fusions, des coopérations, des synergies positives, c'est à ça qu'il faut penser", avance encore Rachida Dati. Sur la question du financement, elle reste floue : "si vous avez un audiovisuel public fort, puissant, préservé, l'aspect budgétaire suivra". La redevance, qui permettait de le financer, a été remplacée par l'affectation d'une fraction de TVA. Un mécanisme qui devra prendre fin en 2025 si la législation en vigueur ne change pas.

Une réforme de l'audiovisuel public était prévue, lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Elle prévoyait la création d'une "holding" pour regrouper Radio France et France Télévisions. Cette réforme, victime collatérale de la crise du Covid, a été abandonnée.