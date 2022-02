Adèle Van Reeth va succéder à Laurence Bloch à la tête de France Inter

Adèle Van Reeth va remplacer Laurence Bloch, nommée en 2014 à la tête de France inter et qui aura 70 ans cette année, a annoncé Sibyle Veil dans Le Monde. La productrice des "Chemins de la philosophie" sur France Culture va concevoir la prochaine grille de la 1ère radio de France en tandem avec Laurence Bloch, avant de prendre officiellement ses fonctions à la rentrée 2022.

"Il n’est pas aisé de succéder à celle qui vous a amenés au plus haut niveau, à celle qui porte en elle une part de l’âme de France Inter. Mais Laurence et moi en sommes convaincues, Adèle Van Reeth saura incarner à l’avenir ce qui fait France Inter : l’exigence intellectuelle et la modernité", explique Sibyle Veil dans un communiqué.

"L'une des plus grandes voix" de France Culture

Adèle Van Reeth, qui a 39 ans, a commencé à France culture en 2008 et "en est devenue l’une des plus grandes voix." Elle produit et anime depuis septembre 2011, sur France Culture, l'émission quotidienne de philosophie "Les Nouveaux Chemins de la connaissance", devenue "Les Chemins de la philosophie". En 2014, elle a lancé une collection intitulée "Questions de caractère" où elle dialogue avec des philosophes contemporains en gardant l'esprit et la démarche de son émission.

"Elle en connaît les coulisses comme les studios, la tradition et les nouvelles pratiques. Femme de service public, elle a toujours tenu à populariser la culture et les savoirs les plus exigeants pour les amener vers le plus grand nombre. Femme de son temps, elle a le goût d’éclairer l’époque avec intelligence et curiosité, sans caricatures, sans facilités, comme France Inter le fait chaque jour en proposant tous les regards", ajoute Sibyle Veil.