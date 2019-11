Mal de dos : des objets pour soulager la douleur

À 45 ans, Fabrice Mathieu-Cohen, ancien joueur de tennis, souffre du dos depuis des années. Disques vertébraux écrasés, arthroses, rétrécissement des canaux lombaires, son dos est très abimé et inopérable selon son chirurgien. Sans solution médicale, il a tout essayé pour apaiser ses douleurs, jusqu'à la découverte d'un t-shirt un peu spécial. "Des élasthanes sous les pectoraux vont venir tirer le dos pour qu'il évite de se mettre dans une mauvaise position en avant", explique-t-il. Son coût ? 129 euros. Le t-shirt l'accompagne dans tous ses déplacements.

4 Français sur 5 touchés

Le mal de dos touche 4 Français sur 5 et entraîne 30 millions d'arrêts de travail chaque année. Il s'agit de la première cause d'invalidité avant 45 ans. Depuis une dizaine d'années, des objets anti-mal de dos inondent le marché. On trouve par exemple plus de 400 références dans une boutique parisienne spécialisée : le coussin ballon, le correcteur de posture ou encore les compresses au micro-ondes.

