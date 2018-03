Les horloges des appareils électroménagers n'affichent plus la bonne heure à cause d'un problème électrique en Europe

L'association représentant les gestionnaires de réseau de transport d'électricité au niveau européen (ENTSO-E) a expliqué, mardi, que certains appareils électroménagers accusent quelques minutes de retard à cause d'une baisse délibérée de la quantité d'électricité injectée dans le réseau européen par le Kosovo et la Serbie.

Depuis plusieurs semaines, les horloges de certains appareils électroménagers accusent quelques minutes de retard, jusqu'à pratiquement six minutes par rapport à l'heure réelle, avertit l'ENTSO-E, L'association qui représente les gestionnaires de réseau de transport d'électricité au niveau européen, mardi 6 mars. Ce dysfonctionnement est dû à un problème électrique au niveau européen. L'ENTSO-E accuse le Kosovo et la Serbie de baisser volontairement la quantité d'électricité qu'ils injectent dans le réseau européen depuis la mi-janvier.

Une légère baisse de la fréquence électrique à l'origine

Cette diminution entraîne une légère baisse de la fréquence électrique, qui est normalement de 50 Hz. Or, les horloges de certains appareils électroménagers fonctionnent avec le courant électrique et affichent l'heure exacte grâce à la fréquence électrique de 50 Hz. Si cette fréquence diminue, même légèrement, l'heure affichée n'est progressivement plus la bonne et accuse du retard.

"Cette déviation de la fréquence moyenne, qui ne s'est jamais produite de manière similaire, doit cesser", prévient l'ENTSO-E. Selon l'association, ce sont des désaccords politiques entre la Serbie et le Kosovo qui ont conduit à cette situation. Le réseau appelle les pays européens à agir.