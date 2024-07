Les gourdes Paris 2024 de la marque Vilac rappelées partout en France à cause d'une trop forte teneur en Bisphénol A

Le site Rappel Conso alerte sur les gourdes Paris 2024 de la marque Vilac et demande aux consommateurs de les rapporter là où ils les ont achetées pour se faire rembourser, peut-on lire sur le compte X de Rappel Conso vendredi 19 juillet.

En cause, une teneur en Bisphénol A (BPA) qui ne respecte pas la réglementation MCDA (matériaux et objets qui, à l'état de produit fini, sont destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires). Rappel Conso note un "dépassement de seuils de sécurité" et conseille de "ne plus utiliser le produit".

Les gourdes ont été commercialisées entre le 30 août 2023 et le 3 juin 2024 partout en France. Elles sont présentes dans les "boutiques et détaillants distribuant les produits de la marques Vilac". Rappel Conso indique qu'il s'agit d'un rappel volontaire émis sans arrêté préfectoral.

Pour rappel, le Bisphénol A est considéré comme un perturbateur endocrinien par l'Agence française de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses). Depuis le 1er janvier 2015, l'usage du Bisphénol A est proscrit dans la composition des contenant alimentaires (biberons, bouteilles, conserves, etc). Le Bisphénol A est soupçonné d'être lié à de multiples troubles et maladies (cancer du sein, infertilité, etc.).