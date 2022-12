Le gouvernement annonce une "baisse pérenne" des charges des indépendants

Cet allègement, qui concernera deux tiers des indépendants, représentera un gain moyen de 200 euros par an, selon le ministre des Comptes publics.

Une diminution des charges pour les indépendants, commerçants, artisans et agriculteurs. Le ministre chargé des Comptes publics a annoncé, jeudi 1er décembre, la mise en œuvre prochaine d'une "baisse pérenne" des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants afin qu'ils puissent faire face à l'envolée des prix de l'énergie. "J'ai signé hier le décret qui va permettre à ces indépendants - 1,6 million d'indépendants - de bénéficier de cette baisse pérenne de charges", a déclaré Gabriel Attal sur RTL.

Cet allègement, qui concernera deux tiers des indépendants, représentera un gain moyen de 200 euros par an, et jusqu'à 550 euros pour les plus modestes dont les revenus sont équivalents au Smic. La mesure coûtera 500 millions d'euros à l'Etat en 2023 et doit entrer en vigueur "dès la fin de cette année" pour les agriculteurs, et au "début de l'année 2023" pour les autres, a précisé Gabriel Attal.

L'Union des auto-entrepreneurs craint des "disparités" entre indépendants

L'Union des auto-entrepreneurs (UAE) a de son côté déploré les "disparités" que le décret "entraînera selon les différents régimes d'indépendants". D'après les calculs de l'UAE, un auto-entrepreneur en activité libérale gagnant l'équivalent d'un Smic bénéficiera d'un allègement limité à 185 euros sur ses cotisations en 2023. Interrogé sur cet écart par rapport aux 550 euros promis, le ministère des Comptes publics a répondu à l'AFP que "combiné à la revalorisation de la prime d'activité pour ces publics, le gain total sera bien proche des 500 euros également". Le décret doit être publié dans les prochains jours au Journal officiel.