L'économiste Daniel Cohen, "pédagogue hors pair" et "grand chercheur", est mort à l'âge de 70 ans

Ce professeur à l'Ecole normale supérieure et membre fondateur de l'Ecole d'économie de Paris avait été deux fois lauréat du Prix du livre d'économie.

Il était une figure familière du grand public et intervenait régulièrement dans les médias. L'économiste Daniel Cohen est mort à l'âge de 70 ans, annonce dimanche 20 août le journal Le Monde , dont il a très longtemps fait partie du conseil de surveillance. Professeur à l'Ecole normale supérieure et membre fondateur de l'Ecole d'économie de Paris, il avait été lauréat du Prix du livre d'économie en 2000 pour son ouvrage Nos temps modernes (Flammarion) et en 2012 pour Homo Economicus, prophète (égaré) des temps nouveaux (Albin Michel), rappelle le quotidien du soir.

Ce "spécialiste de la dette souveraine", né en 1953 à Tunis, était un ancien conseiller de la banque Lazard et avait été membre, entre 1997 et 2012, du Conseil d'analyse économique, précise encore Le Monde. Son éditeur Albin Michel a fait part de son "immense tristesse" auprès de l'AFP.

Plusieurs personnalités lui ont rendu hommage sur X (anciennement Twitter), dont la Première ministre Elisabeth Borne et le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. Ce dernier salue "un défricheur d'idées nouvelles, un auteur brillant et convaincant", "conseil précieux pendant la crise du Covid".

C’est avec tristesse que j’apprends la disparition de Daniel Cohen, grand chercheur et économiste brillant.

C'est avec tristesse que j'apprends la disparition de Daniel Cohen, grand chercheur et économiste brillant.

Sa vision de l'économie française et des grandes révolutions notamment numérique manqueront au débat public. Mes pensées vont à ses proches, ses collègues et ses étudiants.

Hommage à Daniel Cohen, qui était non seulement un immense économiste, mais aussi un pédagogue hors pair, un défricheur d'idées nouvelles, un auteur brillant et convaincant. Il aura été un conseil précieux pendant la crise du COVID. Nous perdons tous une voix et un ami.

Le ministre délégué chargé de l'Industrie, Roland Lescure, est tout aussi élogieux : "Daniel Cohen alliait rigueur et sens de la pédagogie, deux qualités qui ne vont pas toujours ensemble, et qui rendaient ses interventions publiques précieuses."

Un grand économiste français nous a quitté. Daniel Cohen alliait rigueur et sens de la pédagogie, deux qualités qui ne vont pas toujours ensemble, et qui rendaient ses interventions publiques précieuses. Toutes nos condoléances à ses proches.

L'écologiste Yannick Jadot salue, lui, un homme " profondément humaniste, engagé, disponible, drôle", tandis que le chercheur Bruno Cautres décrit son "intelligence lumineuse", sa "fulgurance", "la classe dans tous les domaines". La journaliste Myriam Encaoua le dépeint pour sa part comme "un grand chercheur, un immense pédagogue, drôle et à la curiosité insatiable".

Immense tristesse. Daniel Cohen n'était pas seulement un économiste remarquablement intelligent, connecté aux enjeux de notre temps. Il était profondément humaniste, engagé, disponible, drôle. Toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches.

Je suis abasourdi. Daniel Cohen a été l'une des plus belles rencontres que j'ai faites dans toute ma vie professionnelle. L'intelligence lumineuse, la fulgurance, la classe dans tous les domaines.

L’économiste Daniel Cohen est mort https://t.co/5nRtIJvMdb via @lemondefr — Bruno Cautrès (@BCautres) August 20, 2023