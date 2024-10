Infographies "Mettre fin définitivement aux 35 heures" : trois questions sur le temps de travail des Français après les déclarations de Gérald Darmanin

Dans une interview au journal "Les Echos" dimanche, l'ancien ministre considère qu'"on ne travaille pas assez en France" et veut "mettre fin définitivement aux 35 heures".

Un retour du débat sur les 35 heures ? Le député Ensemble pour la République (EPR) Gérald Darmanin a développé ses pistes dans le journal Les Echos, dimanche 6 octobre, pour réduire fortement les dépenses publiques. L'ancien ministre des Comptes publics, de 2017 à 2020, prône l'augmentation du temps de travail.

Il propose notamment de " mettre fin définitivement aux 35 heures dans le privé " et de "passer à 36 ou 37 heures dans le public, bien sûr payées en conséquence". Le retour d'un vieux débat que franceinfo décrypte en faisant le point sur le temps de travail des Français en trois questions.

1 À quoi correspondent les 35 heures ?

En France, les fameuses 35 heures correspondent à la durée légale du travail par semaine. Par mois, elle est de 151,67 heures et de 1 607 heures par an. Certaines dispositions conventionnelles peuvent prévoir une durée du travail hebdomadaire supérieure ou inférieure à ces durées légales. Au-delà de la durée légale, les heures effectuées sont considérées comme des heures supplémentaires.

Cette durée légale a été mise en place progressivement entre 2000 et 2002 sous le gouvernement de Lionel Jospin. Mais ce seuil n'est pas une limite notamment parce que des lois successives ont beaucoup assoupli les 35 heures comme la loi Tepa de Nicolas Sarkozy, la loi El Khomri sous François Hollande, ou encore les ordonnances Pénicaud dans le quinquennat Macron.

2 Quel est le temps de travail réel des Français aujourd’hui ?

Pour décompter le travail des Français, l'Insee utilise notamment la durée habituelle hebdomadaire. Elle correspond à une semaine normale sans événement exceptionnel (jour férié, congé, etc.) et inclut donc toutes les heures habituellement effectuées, dont les heures supplémentaires régulières. Et selon cet indicateur en 2022, les salariés français à temps complet est de 38,9 heures, donc près de quatre heures de plus que les 35 heures légales.

Il existe cependant des disparités importantes selon les professions des Français. La durée habituelle hebdomadaire des cadres est de 42,4 heures alors qu'elle est de 37,3 pour les employés.

Sur l'année, les Français ne semblent pas se rattraper sur les congés payés. La durée annuelle effective de travail des salariés à temps complet est en moyenne de 1 664 heures, soit 57 heures au-dessus de la durée légale annuelle.

3 Est-ce que les Français travaillent moins que les autres ?

Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), avec 1500 heures par an et par travailleur la France est en dessous de la moyenne des pays dits développés qui est à 1742 heures. Le pays reste au-dessus de pays comme l'Allemagne (1347), le Danemark (1394) ou les Pays-Bas (1415).

Mais ces moyennes par pays peuvent être faussées notamment par le décompte des heures à temps partiel et de travail saisonnier. L'OCDE le précise, cet indicateur vise à effectuer des comparaisons de tendances dans le temps et que ces chiffres ne permettent pas de comparer les volumes moyens d'heures travaillées d’une année donnée à cause de la disparité des sources et des méthodes de calcul.