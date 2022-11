Info franceinfo Un bonus réparation pour les équipements électriques et électroniques sera mis en place le 15 décembre

Un bonus réparation pour les équipements électriques et électroniques sera mis en place le 15 décembre

Un bonus réparation pour les équipements électriques et électroniques sera mis en place le 15 décembre prochain par l'Etat pour favoriser l'économie circulaire, selon les informations de franceinfo, avec une enveloppe de 410 millions d'euros utilisables jusqu'en 2027.

Ce "bonus réparation" constitue en un forfait de 10 à 45 euros calculé selon chaque type d'appareil à réparer : il s'élèvera par exemple à 10 euros pour une machine à café, 25 euros pour un lave-linge (soit "25% du coût de réparation") et 45 euros pour un ordinateur portable, selon Nathalie Yserd, directrice générale d'Ecosystem, chargée du recyclage de ces équipements. "Une trentaine de catégories de produits qui ne sont plus sous garantie bénéficieront de ce bonus réparation", précise-t-elle. Il suffira d'aller sur le site internet ecosystem.eco pour identifier un réseau de réparateurs participant au dispositif, déduit immédiatement sur la facture.

>> Électroménager : peut-on se fier à l’indice de réparabilité ?

Un label QualiRépar va être décerné aux professionnels réparateurs, sous conditions : seuls 500 pour l'heure l'ont obtenu. Avec ce "bonus réparation", l'objectif est d'augmenter de 20% le nombre d'appareils électriques et électroniques réparés chaque année en France, de 10 millions à 12 millions d'ici à 2027, alors que 90% des pannes ne sont aujourd'hui pas réparées. Ce projet va aboutir après plus de deux ans et demi de gestation. L'idée était inscrite dans la loi Agec, anti gaspillage pour une économie circulaire, de 2020.