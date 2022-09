Entre la grande distribution et les fournisseurs, c'est le bras de fer permanent, et plus encore en période d'inflation. Dans "Complément d’enquête," un représentant d’une marque internationale de l’agroalimentaire dévoile les pratiques des chaînes d'hypermarchés pour accroître leurs bénéfices. Parmi elles, les promotions financées... par le fournisseur.