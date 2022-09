Royaume-Uni : une loterie pour remporter le paiement de factures d’électricité

Pour faire face à la hausse des prix de l’énergie au Royaume-Uni, un jeu télévisé a décidé de proposer une grande loterie. "Imaginez une émission de télévision où les auditeurs sont invités à faire tourner une roue pour gagner de l’argent et où le gros lot, c'est quatre mois de factures d’énergie payées", rapporte Maëlys Septembre, en direct de Londres (Angleterre). Cela s’est passé lundi 5 septembre sur une grande chaîne de télévision.



Une inflation supérieure à 10 %

"C’est surtout une illustration massive de la difficulté économique massive dans laquelle se trouvent beaucoup de Britanniques aujourd’hui. À l’autre bout du téléphone, le gagnant, soulagé, explique que ses factures sont devenues assassines", poursuit la journaliste. Des journaux proposent même de gagner un an d’énergie ou encore un an de courses. L’inflation du Royaume-Uni est à plus de 10 %, c’est un record depuis 40 ans. Les prix de l’énergie ont été multipliés par trois sur un an. Beaucoup de Britanniques n’arrivent donc plus à payer.