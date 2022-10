Royaume-Uni : pour le nouveau Premier ministre Rishi Sunak, plusieurs dossiers déjà explosifs

À peine nommé Premier ministre du Royaume-Uni, Rishi Sunak voit déjà les dossier​s s'empiler sur son bureau. Sa priorité sera de redresser une économique britannique plombée par l'inflation, qui s'élève à 10,1% sur un an. Alors que le PIB subit un net recul et que le taux de chômage augmente, le pays connaît une crise économique sans précédent. L'ancien banquier d'affaires l'a bien compris, en plaçant le sujet au centre de son premier discours officiel. "Je placerai la stabilité et la confiance économique au cœur du programme de ce gouvernement. Cela signifie que des décisions difficiles seront prises", a-t-il averti.

Forte colère sociale

Autre chantier : la colère sociale qui agite les Britanniques depuis plusieurs mois. Grève des cheminots, des postiers, des dockers de Liverpool, mais aussi bientôt des ambulanciers et des infirmiers... Tous demandent des hausses de salaire pour tenir compte de l'inflation galopante et de la flambée des prix de l'énergie. Rishi Sunak aura également la lourde tâche d'unir un Parti conservateur gangréné par des guerres internes, et de définir la ligne de conduite du Royaume-Uni vis-à-vis de l'Ukraine. Dernier dossier brûlant : celui de l'Irlande du Nord, toujours orpheline d'un exécutif et d'une assemblée.