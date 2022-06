Restauration scolaire : le prix de la cantine pourrait augmenter à la rentrée

La hausse des prix de l'alimentation et des carburants pourrait faire augmenter les prix de la restauration scolaire. Pour l'instant, ils sont garantis, mais de nouveaux tarifs vont être négociés.

Dans les cantines de Saint-Julien (Côte-d'Or), les pénuries n'affectent pas encore la restauration scolaire. "On est livré par API restauration, voilà ce sont eux qui s'adaptent à essayer de trouver des produits qui correspondent", explique Antoine Duguet, directeur du restaurant scolaire. Plus de 150 repas sont servis tous les midis, mais les prix n'ont pas changé grâce à un accord avec les fournisseurs. Les négociations des nouveaux tarifs pour la rentrée 2023 sont en cours et l'inflation va changer les coûts.

Une augmentation nationale de 5 % à 10 %

"La restauration scolaire, actuellement, on paie 50 000 euros environ. Certainement qu’on paiera au moins le double", affirme Françoise Van Roy, adjointe au maire en charge du budget. La commune, dont le budget de fonctionnement tourne autour de 700 000 euros, n'est pas sûre de pouvoir absorber cette hausse. Au niveau national, le prix des repas pourrait augmenter de 5 % à 10 %.