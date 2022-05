Inflation : augmentation du prix des repas dans plusieurs cantines scolaires

Les aliments et les repas coûtent de plus en plus cher dans les cantines scolaires. Dans une école près de Lyon (Rhône), à L'Arbresle, les tarifs ont augmenté de 10 % au mois de mars et une augmentation comparable est prévue pour 2023. Le fournisseur a été contraint de relever ses prix. Le groupe qui livre les repas préparés évoque une hausse du prix des denrées agricoles et de l'énergie.

Des communes de toute la France concernées

La commune en prend une petite partie à sa charge, mais a dû répercuter l'essentiel sur le prix payé par les familles : 20 à 50 centimes supplémentaires par repas, en fonction du revenu des parents. Selon l'Association des maires de France, des communes de toute la France sont confrontées à des demandes d'augmentation du prix des repas de 5 % à 10 % par les fournisseurs. Les parents, eux, s'inquiètent. Pour faire face, certains fournisseurs adaptent les menus ou choisissent des ingrédients moins chers.