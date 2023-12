Malgré son repli, l'inflation restera "un peu plus élevée" qu'avant la crise, prévient Bruno Le Maire

La crise inflationniste est "derrière nous" en France, mais le niveau d'inflation restera "un peu plus élevé" qu'avant-crise, autour de 2%, a prévenu Bruno Le Maire, invité de CNews jeudi 21 décembre. "Cela reste très dur pour beaucoup de nos compatriotes", a reconnu le ministre de l'Economie. "Nous serons sous les 3% d'inflation en 2024", a-t-il toutefois assuré.

En novembre, l'inflation a poursuivi sa décrue en France, baissant à 3,5% sur un an contre 4% en octobre, selon l'Institut national de la statistique. "Parce que nous relocalisons des activités, parce que la décarbonation de notre économie coûte cher, il est probable que le niveau d'inflation structurel sera un peu plus élevé que ce qu'il était avant la crise du Covid, a expliqué Bruno Le Maire. Cela veut dire qu'on a connu des niveaux d'inflation autour de 1%, voire quasi-nulle, et qu'on aura des niveaux d'inflation qui seront de manière plus constante autour de 2% au lieu d'être autour de 1%."

Dans ses dernières prévisions publiées mi-décembre, l'Insee anticipe une inflation à 2,6% sur un an en juin prochain, contre 3,7% fin 2023 et autour de 6% en début d'année. Après un sommet à presque 16% au printemps, l'inflation des prix alimentaires marquerait nettement le pas, à 1,9%. La Banque de France prévoit, elle, que l'inflation atteindrait 5,7% en moyenne annuelle en 2023 et tomberait à 2,5% en 2024. L'inflation est ici mesurée selon l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) permettant la comparaison entre pays européens.