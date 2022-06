L'inflation accélère en juin et atteint 5,8% sur un an, selon l'Insee

Sur un an, les prix à la consommation ont augmenté de 5,8% en juin, selon une première estimation provisoire publiée par l'Insee, jeudi 30 juin. La hausse était déjà de 5,2% en mai. "Cette hausse de l'inflation serait due à une accélération des prix de l'énergie et de l'alimentation", écrit l'Insee. "Sur un mois, les prix à la consommation augmenteraient de 0,7%. Les prix de l’énergie accéléreraient nettement en lien avec ceux des produits pétroliers." La barre des 5% d'inflation, nettement dépassée, n'avait plus été franchie depuis le mois de septembre 1985.