Inflation : les applications anti-gaspi séduisent les Français

Avec la flambée des prix, les applications qui s'engagent contre le gaspillage alimentaire n'ont jamais eu autant de succès. ToGoodToGo ou encore Phenix proposent des paniers de produits invendus ou proches de la date de péremption.

Payer mon cher et lutter contre le gaspillage. De plus en plus de Français utilisent des applis anti-gaspi. Elles permettent d’acheter à prix réduits des aliments à date courte ou périmés. Chaque mois, Marie-Jérômine Woisselin vient faire ses courses dans un entrepôt de la région parisienne. "En ce moment, les produits ont clairement augmenté dans les magasins", indique-t-elle. Son panier bio lui revient à 36 euros, 30% moins cher qu’en grande surface.

40 000 commerçants utilisent l’application ToGoodToGo

Des produits bientôt périmés valorisés par ces applications. Une option utile pour les consommateurs et les commerçants. À Paris, Julien Da Rocha, un primeur, utilise une application pour écouler ses invendus. "C’est des produits qui ne sont pas réellement vendables, donc on essaye de les sauver par le biais de l’application TooGoodToGo", explique le commerçant. Ses paniers sont vendus jusqu’à -70% moins cher. Comme Julien Da Rocha, près de 40 000 commerçants utilisent désormais cette application et les clients sont toujours plus nombreux.