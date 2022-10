"Gaspillage", au lendemain de la journée internationale de sensibilisation

Le mot à la bouche Thierry Marx et Bernard Thomasson Le dimanche à 12h56, 14h26 et 16h26

Selon l'association Too good to go, le gaspillage est passé en deux ans d'un tiers à 40%. Pourquoi et comment gaspille-t-on autant ? Plusieurs raisons à cela, d'après Thierry Marx : "On produit mal, on ne respecte pas les process, on est dans l'yperconsommation et donc on finit par consumer la planète."

Dans le même temps, ce gâchis ne profite hélas pas aux plus modestes. En France, huit millions de personnes sont à l'aide alimentaire. Les cuisiniers doivent aussi se remettre en question, en achetant moins de produits transformés et en utilisant le maximum dans les produits frais qu'ils travaillent.

"Nous sommes des enfants pourris !"

10 millions de tonnes d'aliments partent chaque année à la poubelle dans notre pays. L'Europe jette davantage de nourriture qu'elle n'en consomme. "Nous ne sommes pas des enfants gâtés, nous somme des enfants pourris !" martèle Thierry Marx.

Tout cela avec une alimentation à deux vitesse : ceux qui peuvent consommer des produits frais et de qualité, et ceux qui n'en n'ont pas les moyens et qui se nourrissent mal. La loi Garot, lancée en France en 2016, tend à lutter contre le gaspillage, mais il faut aller encore plus loin.

Chacun doit apprendre à mieux contrôler ce qu'il achète et ce qu'il prépare, pour redevenir un "mangeur" plutôt qu'un consommateur. Ajoutons enfin que le gaspillage produit 10% d'émissions de CO2 dans le monde. C'est presqu'autant qu'un pays comme la Chine ou les États-Unis.