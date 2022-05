Inflation : le prix des cahiers en forte hausse à la suite de la flambée des coûts du papier

Le cahier est un indispensable de la rentrée des classes. En 2022, son prix va augmenter. À Paris, Son Nguyen, responsable de la Papéthèque Paris V a dû revoir ses tarifs de 5 % à 10 % en un an. "C'est sur ces articles, typiquement, qu'on remarque des augmentations assez sensibles", confie-t-il. Les prix devraient encore augmenter durant l'été, même en rognant sur les marges.

45 % plus cher à produire

La papeterie Clairefontaine fabrique 26 millions de cahiers par an. La première cause de l'augmentation est le coût de fabrication de la pâte à papier. La valeur de la matière première, issue du bois, a doublé en un an. La machine qui sèche et lisse la feuille consomme également beaucoup d'énergie. Son cours s'est envolé de plus de 70 % en un an. "Tout est optimisé pour que ce soit recyclé au maximum", explique un ouvrier. En bout de chaîne, le PDG, Guillaume Nusse, fait les comptes : un cahier lui coute désormais 45 % de plus à produire.