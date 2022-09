Inflation : le Portugal annonce des aides aux ménages de 2,4 milliards d'euros

Une aide qui équivaut à environ 1% du PIB. Le gouvernement portugais a dévoilé lundi 5 septembre un train de mesures pour aider les ménages à faire face à l'inflation, à hauteur de 2,4 milliards d'euros, qui passeront notamment par une baisse des impôts sur l'énergie. Ce programme de huit mesures baptisé "les familles d'abord" vient s'ajouter au montant de 1,6 milliard d'aides déjà déboursés jusqu'à septembre.

"Cela fait trente ans que nous n'avions pas vu à une augmentation du coût de la vie aussi nette et soudaine", a fait valoir le Premier ministre Antonio Costa, tout en préconisant "beaucoup de prudence pour ne pas nourrir une spirale inflationniste". Le gouvernement prévoit ainsi de verser un chèque de 125 euros par personne, majoré de 50 euros pour chaque enfant, aux Portugais gagnant jusqu'à 2 700 euros bruts mensuels.

Augmentation des pensions de retraite

L'exécutif socialiste prévoit également une aide directe aux familles et une augmentation extraordinaire des pensions de retraite, a précisé le Premier ministre lors d'une conférence de presse. Les retraités toucheront ainsi un supplément équivalent à la moitié de leur pension mensuelle.

L'exécutif, fort d'une majorité absolue au Parlement, demandera aux députés de voter une réduction de la TVA sur l'électricité, de 13 à 6%, et prolongera jusqu'à la fin de l'année la baisse des impôts sur les carburants déjà en vigueur. Antonio Costa a également annoncé pour l'année prochaine un plafonnement de la hausse des loyers à 2% et le gel des tarifs des transports en commun. Au Portugal, les prix à la consommation ont progressé en août de 9% sur un an, selon une estimation provisoire de l'Institut national des statistiques.