Europe : la France parmi les plus bas taux d’inflation

En France, le bouclier tarifaire a permis de contenir les prix de l’énergie et de l’inflation, qui est à 5,8 % sur un an en août. La France est la mieux placée en Europe sur ce sujet. La zone euro est à 9,1 %. Au Pays-Bas, c’est même 13,6 %, à cause du prix du gaz et de l’électricité.