Inflation : faut-il augmenter les salaires pour faire face à la hausse des prix ?

Une hausse qui semble inarrêtable. L'inflation a atteint 5,8% sur un an, fin juin 2022, a annoncé l'Insee le 13 juillet. Conséquence directe de cette hausse des prix : les Français vont perdre en moyenne 1% de pouvoir d'achat en 2022, et ce, malgré les mesures mises en place par le gouvernement, prévoit la Banque de France.

Pour limiter les dégâts, les organisations syndicales, mais aussi la coalition de gauche Nupes, réclament une hausse des salaires, des pensions de retraite et des minima sociaux. Des revendications auxquelles le gouvernement n'est d'ailleurs pas complètement insensible. Son projet de loi "pouvoir d'achat", débattu à partir de ce lundi à l'Assemblée, prévoit la revalorisation d'un large éventail de prestations sociales et de la rémunération des fonctionnaires. Et le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a encouragé à plusieurs reprises les entreprises "qui le peuvent" à augmenter les salaires, ou à redistribuer du pouvoir d'achat aux salariés sous d'autres formes (intéressement, "prime Macron", etc).

La spirale inflationniste en embuscade

La solution à l'inflation serait-elle toute trouvée ? Pas si simple. "Dans la majorité des cas, le gouvernement n'a pas le pouvoir de décréter une hausse des salaires", rappelle avant tout Sylvain Bersinger, économiste au cabinet de conseil Asterès. Excepté le smic, les salaires ne sont plus indexés sur les prix depuis 1982, lorsque ce mécanisme a démontré qu'il contribuait davantage au mal qu'il ne le guérissait. Dans les années 1970, les chocs pétroliers avaient fait s'envoler le coût de l'énergie, nourrissant l'inflation qui avait atteint deux chiffres. A cause de l'indexation des salaires sur les prix, ces derniers étaient revalorisés plusieurs fois par an. Pour absorber ce coût supplémentaire, les entreprises, dont les marges étaient grignotées par la crise, avaient alors augmenté leurs prix... annulant le pouvoir d'achat récupéré via la hausse des salaires. Et ainsi de suite. C'est ce qu'on a appelé la spirale prix-salaires, l'augmentation des uns alimentant celle des autres. Une situation qui n'est pas souhaitable car elle "ne peut être cassée que par une forte hausse des taux d'intérêt et une récession", explique à l'AFP Eric Heyer, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE.

Une hausse généralisée des salaires aujourd'hui aurait-elle le même effet ? "Ce risque ne me semble pas totalement absurde, notamment quand on voit ce qui se passe aux Etats-Unis, entrés plus vite que nous dans cette phase inflationniste et qui connaissent désormais des hausses de prix dans l'ensemble de l'économie", estime Sylvain Bersinger. Une analyse partagée par Francesco de Palma, maître de conférences en économie à l'Université de Strasbourg et spécialiste du marché du travail. "Lorsque les salaires augmentent trop vite par rapport à la productivité du travail, les entreprises répercutent ces hausses sur les prix" pour ne pas rogner sur leurs marges. Or, les gains de productivité ont ralenti depuis le milieu des années 1970, pour ne croître que d'environ 1% par an depuis les années 2000, selon France Stratégie. Par ailleurs, il existe toujours un risque lié à l'incertitude pesant sur le comportement des acteurs économiques : les entreprises peuvent voir dans l'inflation un "effet d'aubaine" pour justifier une hausse démesurée de leurs prix, ce qui déclencherait une spirale prix-salaires, souligne l'économiste Clémence Berson, chercheuse au Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques (Liepp), rattaché à Science Po.

Une situation différente de celle des années 1970

Pour autant, ce scénario est loin d'être certain, avancent plusieurs économistes interrogés par franceinfo. A la différence des années 1970, les banques centrales ont désormais conscience du risque que représente l'inflation, et ont pour mission de maintenir celle-ci autour de 2%. Afin d'enrayer sa hausse, elles ont déjà commencé à agir en remontant leurs taux directeurs (les taux d'intérêts appliqués quand elles prêtent de l'argent) et en arrêtant leurs programmes d'achat d'actifs (les titres de dette des Etats et des entreprises). Comme l'argent coûte plus cher, les acteurs économiques sont moins encouragés à dépenser, ce qui freine la consommation et donc... l'envolée des prix. Selon les prévisions de la Banque de France, l'inflation devrait ainsi continuer de monter jusqu'au début de l'année 2023, avant d'entamer une baisse et de revenir "autour des 2%" − le seuil souhaité − en 2024.

Par ailleurs, si des hausses de salaire ont déjà été négociées depuis le début de l'année, notamment pour les plus bas échelons, celles-ci se situent "autour de 3%", soit en-deçà du niveau de l'inflation, relève la Banque de France. "Même s'il existe des tensions de recrutement dans certains métiers, le chômage se situe encore à un niveau élevé, les salariés ne sont pas globalement dans une situation de force pour négocier des hausses de salaire très importantes", analyse Christine Erhel, professeure d'économie au Conservatoire national des Arts et métiers.

Et qui dit hausse des salaires cette année ne dit pas retour à l'indexation de ces derniers sur l'inflation, avec des hausses régulières. "La revendication actuelle des salariés est de maintenir leur pouvoir d'achat, note l'économiste. On n'est pas sur une demande de hausse des salaires comme dans les années 1970, qui s'inscrivait dans la dynamique des Trente Glorieuses" avec un accroissement permanent du niveau de vie. Par ailleurs, "une fois que les prix ont augmenté, ils ne baissent plus", souligne aussi Clémence Berson.

"Augmenter les salaires permettrait de combler le pouvoir d'achat perdu, sans pour autant aller au-delà du niveau d'inflation et prendre le risque de déclencher une spirale inflationniste" Clémence Berson, économiste à franceinfo

Enfin, les entreprises, notamment celles qui ne sont affectées qu'à la marge par l'augmentation des prix de l'énergie et des matières premières, ne sont pas obligées de répercuter les hausses des salaires sur leurs prix, souligne Sylvain Bersinger. La politique du "quoi qu'il en coûte" durant la crise du Covid-19 a protégé leur taux de marge, qui a atteint 32,2% à la fin du premier semestre 2022, selon l'Insee, soit plus qu'avant la crise (31,6% sur l'année 2018). Bref, autant de raisons pour lesquelles une hausse des salaires sans dépasser le niveau de l'inflation n'entraînerait pas nécessairement une spirale inflationniste.

Pour autant, "il n'y a pas de solution toute faite à la situation actuelle, conclue Sylvain Bersinger. La France traverse un choc inflationniste importé, causé par notre dépendance à l'énergie, et on n'a pas de moyens de l'éviter complètement. Il faut essayer d'équilibrer pour que le coût soit supporté par l'Etat, les entreprises et les ménages." Autrement dit selon l'économiste, l'Etat peut prendre sa part en adoptant des mesures ciblées permettant de soulager le portefeuille des plus démunis, mais ne pas peut tout faire dans un contexte de remontée des taux d'intérêts, où la dette coûte donc plus cher qu'auparavant. Les entreprises ont un rôle à jouer en concédant des hausses de salaires quitte à rogner sur leurs marges. Et, toujours selon lui, les ménages doivent accepter de perdre temporairement du pouvoir d'achat. Dans ce cadre, les hausses de salaires mesurées peuvent constituer une solution pour limiter les dégâts causés par l'inflation. Mais elles ne résoudront pas le problème initial, rappelle la Banque de France. Dans une lettre adressée à Emmanuel Macron, l'institution lui propose deux manières de réduire l'inflation : accélérer la transition énergétique pour réduire notre dépendance vis-à-vis du reste du monde, et favoriser l'emploi pour relancer la croissance.