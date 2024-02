Face à l'inflation, 87% des Français disent avoir réduit leur gaspillage alimentaire

87% des Français disent avoir réduit leur gaspillage alimentaire face à la forte inflation, selon le Baromètre Cetelem d'Harris Interactive publié ce lundi matin, que France Inter a pu se procurer. Ce baromètre, réalisé dans dix pays européens, analyse la perception et la réaction des Européens face aux crises actuelles, et notamment l'inflation.

Près de 9 Européens sur 10 (88%), dont des Français (89%), considèrent que les prix ont augmenté l'an dernier. Cette perception est plus fortement ressentie dans les pays du Sud, comme le Portugal (81% des sondés jugent que les prix ont fortement augmenté), l'Italie (65%) et l'Espagne (65%). L'inflation est ainsi la préoccupation la plus importante pour 87% des Européens. Elle témoigne d'une perte de pouvoir d'achat pour 48% des Européens en 2024, contre 53% l'an dernier. "C'est au Portugal et en France que le ressenti est le plus négatif, avec respectivement 58% et 55% des personnes interrogées qui disent que leur pouvoir d'achat a baissé", révèle le rapport.

Face à l'envolée des prix, les Européens se penchent de plus en plus vers l'épargne. Plus de la moitié expliquent ainsi vouloir mettre de l'argent de côté cette année (53% en 2024, 51% en 2023).

Les Français font plus attention à leurs dépenses

Les habitudes de consommation se retrouvent elles aussi impactées par l'inflation, avec de nouveaux arbitrages. 62% des Européens, dont 65% des Français, ont ainsi déjà renoncé à des dépenses liées aux loisirs et 58% des Européens (59% des Français) se sont privés de dépenses liées aux vacances. Selon ce sondage, 60% des Français ont restreint leurs achats de vêtements et chaussures et 44% leurs dépenses alimentaires.

Pour protéger leur porte-monnaie, 79% des Français interrogés (81% des Européens) affirment avoir davantage recours aux promotions et aux prix bas. 41% des Français (35% des Européens) avouent par ailleurs manger moins que par le passé.

Méthodologie. Cette étude a été réalisée en novembre 2023 dans dix pays européens (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Suède) par Harris Interactive. 10 389 personnes, âgées de 18 à 75 ans, issues d'échantillons nationaux représentatifs de chaque pays, ont été interrogées en ligne. En France, 3 000 interviews ont été réalisées.