Consommation : vers la fin des promotions trompeuses

-70 %, -50 % ou -40 %, beaucoup d’offres poussent les usagers d’Internet à la consommation, or de nombreuses soldes sont en fait des fausses promotions et sont considérées comme des pratiques frauduleuses. C’est en fait le prix barré qui est important puisque c’est ce dernier qui est gonflé pour faire croire aux consommateurs qu’ils font une super affaire.



Les consommateurs heureux de la fin de ces fausses promotions

"Si on a le prix réel et que derrière ils ne nous entourloupent pas, c’est mieux", note une consommatrice. Comme elle, beaucoup se réjouissent de la fin de ces fausses promotions. Pour lutter contre ces prix de base gonflés, la réglementation va changer. L’enseigne devra afficher le prix le plus bas auquel le produit est vendu sur les 30 derniers jours. Cette mesure était déjà en place avant 2015 dans l’Hexagone. Si le vendeur ne respecte pas cette règle, il risquera deux ans de prison et une amende.