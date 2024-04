"Cheapflation" : Lactalis-Nestlé, Le Gaulois, Fleury Michon… De nouvelles marques épinglées par Foodwatch

Trois grandes marques sont à nouveau épinglées par Foodwatch. Elles sont accusées d'avoir modifié les ingrédients de leurs recettes et d'avoir augmenté le prix au kilo de leurs produits sans en avertir les consommateurs, a rapporté l'association de défense des consommateurs mercredi 17 avril. Cette fois, ce sont des cordons-bleus, des yaourts et des hachés de jambons dont le prix a augmenté de près de 25%, au détriment d'une qualité dégradée.

Dans le détail, Foodwatch pointe les escalopes de cordon-bleu de poulet Le Gaulois, qui comprennent -6,9% de viandes de poulet et -40% d'emmental alors que le prix au kilo, constaté dans les supermarchés E.Leclerc, a augmenté de 25% entre 2022 et 2024. L'association souligne également la hausse de 23% du prix au kilo, chez Carrefour, des hachés à poêler au jambon Fleury Michon, alors que la quantité de jambon de porc dans ce produit a diminué de 27%. Autre produit alimentaire concerné par cette pratique : les skyr Siggi's vanille (Lactalis-Nestlé). La quantité de sirop d'agave a augmenté de 6% dans ces yaourts réputés sans matière grasse et riche en protéines. Entre 2023 et 2024, en tenant compte de l'inflation, le prix au kilo du produit a augmenté de 13% chez Système U.

Les marques incriminées se défendent

Le groupe Le Gaulois confirme le changement de recettes de ses cordons-bleus de poulet et met en avant des difficultés d'approvisionnement en volailles françaises du fait "de la grippe aviaire qui a touché [ses] éleveurs partenaires". Mais le groupe indique avoir "pris soin de mettre à jour la liste d'ingrédients sur les emballages". De son côté, Fleury Michon vante une amélioration de "la tendreté et du goût" de son produit et souligne que la diminution de la quantité de jambon de porc "n'a pas impacté les valeurs nutritionnelles" de son produit. Concernant le coût, Fleury Michon a répondu à Foodwatch en décembre que les "distributeurs sont libres de fixer leurs prix de vente" et que ses marges "sont restées très faibles" depuis deux ans. Chez Siggi's, l'ajout de sucre et de vanille est justifié "pour améliorer les caractéristiques organoleptiques" et rendre ses yaourts "plus doux", à la demande des consommateurs.

Les prix de l'alimentation, principal moteur de l'inflation en 2023 avec un sommet à presque 16% au printemps, ont amorcé depuis un net ralentissement, avec une hausse de 1,7% sur un an en mars 2024.