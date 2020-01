Inégalités des richesses : l'écart continue de se creuser

Les inégalités ont encore fortement progressé, révèle le rapport annuel de l'ONG Oxfam, qui vient d'être publié. "C'est ce que montrent très clairement les nouveaux chiffres publiés par l'ONG, en se basant sur le célèbre palmarès du magazine américain 'Forbes'. Le monde compte 2 153 milliardaires qui, à eux seuls, possèdent autant que 60% de la population mondiale, c'est-à-dire plus de 4,5 milliards de personnes", explique le journaliste David Boéri sur le plateau du 12/13.

Près de 3,8 milliards de personnes vivent avec moins de 5 dollars par jour

Une très grande richesse, le plus souvent tirée d'un héritage ou d'une situation de monopole. "À l'inverse, de l'autre côté de l'échelle, la réduction de la pauvreté ralentit. Elle est désormais deux fois moins rapide qu'en 2013. Près de 3,8 milliards de personnes, soit près de la moitié de la population mondiale, vivent toujours avec moins de 5 dollars par jour. En France, les plus fortunés s'en sortent relativement mieux que l'ensemble de la population. Les 10% les plus riches possèdent la moitié des richesses du pays, avec une très nette progression, encore plus visible chez les milliardaires", poursuit le journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT