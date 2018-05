VIDEO. Pour une mode durable, elle crée une marque éco-responsable

"Une marque éco-responsable, il faut qu’elle ait des valeurs fortes qui soient l’alliance de l’écologie et l’économie.". Gaëlle Constantini a une vision de la marque de vêtements idéale et elle n’hésite pas à l’appliquer à sa propre marque qu’elle veut "transparente", autrement dit éco-responsable.

Ainsi, chaque vêtement est fabriqué en suivant le principe de "l’upcycling", c’est-a-dire qu’il est conçu à partir de matières qui existent déjà comme des draps, des nappes ou encore, du linge de maison. Si chaque pièce est unique car fabriquée dans un tissu différent, les modèles, eux, sont disponibles de la taille 36 à 42 afin de respecter les changements qui impactent le corps des femmes. De plus, pour compléter sa démarche, Gaëlle Constantini emploie des personnes en difficulté en chantier d'insertion.

Pour une production plus responsable

Avec sa marque de vêtements, Gaëlle Constantini veut lutter contre la production textile actuelle qu’elle juge "assez irresponsable". En effet, la mode est la seconde industrie la plus polluante au monde. Ainsi, pour la créatrice, il suffirait d’accorder plus de confiance aux créateurs engagés à produire de manière responsable. "On peut aussi économiser énormément de nos ressources", d’après elle. Un engagement qui, elle l’espère, sera aussi suivi par les consommateurs.