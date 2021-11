Vidéo Industrie : les 70 000 postes à pourvoir sont "une bonne nouvelle car cela veut dire que le secteur a redémarré", selon Agnès Pannier-Runacher

Les difficultés de recrutement restent un "handicap" reconnaît la ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, qui estime que le secteur pâtit plus d'un "manque d'attractivité" que d'un problème de salaires.

"Un peu plus de 70 000 postes sont à pourvoir dans l'industrie", a indiqué Agnès Pannier-Runacher jeudi 18 novembre sur franceinfo, contre "40 000 avant la crise sanitaire". "C'est une très bonne nouvelle, cela veut dire que l'industrie a redémarré, qu'elle recrute", commente la ministre déléguée chargée de l'Industrie. "Evidemment, les difficultés de recrutement sont un handicap pour accompagner cette relance", nuance-t-elle.

>> Ascoval, emplois vacants, décarbonation de l'industrie... Le "8h30 franceinfo" d'Agnès Pannier-Runacher

"Quand vous avez une pénurie de main d'œuvre, il faut se mettre autour de la table et poser les points qui bloquent", poursuit la ministre. Selon son analyse, l'industrie pâtit d'un "manque d'attractivité", un problème d'image, plus que d'un problème de salaires comme cela est le cas dans l'hôtellerie-restauration. "Lorsque vous interrogez les Français, ce n'est pas un secteur dans lequel ils se projettent positivement", regrette-t-elle, estimant que "c'est aujourd'hui un des plus gros freins pour venir dans l'industrie".

"Dans l'industrie, il n'est pas rare d'être payé deux fois le Smic", insiste Agnès Pannier-Runacher, reconnaissant toutefois des disparités dans certains sous-secteurs, comme l'agroalimentaire où "la question des salaires est un point bloquant". Les conditions de travail y sont également "plus dures" que dans la métallurgie, l'aéronautique ou encore l'automobile où "les conditions de travail ont énormément progressé grâce à l'automatisation des tâches".

L'idée d'un plafond du nombre de CDD dans l'entreprise rejetée

"La question qui se pose, c'est comment faire en sorte de créer plus d'emplois", poursuit Agnès Pannier-Runacher, interrogée sur la la proposition de Jean-Luc Mélenchon, le patron de la France Insoumise invité mercredi sur TF1, de fixer un plafond du nombre de CDD et de contrats précaires dans les entreprises. "Donner de l'emploi aux gens, faire en sorte qu'ils puissent progresser dans l'entreprise, c'est ça notre objectif, ce n'est pas de mettre des verrous qui sont parfois inadaptés à des entreprises et ne correspondent même pas aux attentes des salariés", conclut Agnès Pannier-Runacher.