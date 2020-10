Seine-et-Marne : les expéditions de produits depuis la raffinerie Total de Grandpuits perturbées en raison d'un appel à la grève

Une quarantaine de salariés bloquent, mardi 13 octobre, les expéditions de produits de la raffinerie Total de Grandpuits, a annoncé un représentant de la CGT à franceinfo, pour s'opposer au projet de reconversion du site. Le groupe a annoncé fin septembre un projet de transformation de la raffinerie de Grandpuits en une plate-forme "zéro pétrole".

Les salariés ont voté lundi en assemblée générale "la coupure des expéditions pendant 24 heures", explique Adrien Cornet, alors que deux représentants du groupe sont attendus mardi en début d'après-midi sur le site, les directeurs affinage Europe et Monde de Total. Les salariés mobilisés revendiquent avoir détourné mardi matin "270 camions vers d'autres dépôts".

Bataille de chiffres

En septembre, Total a annoncé que "fin 2023, il n'y [aurait] plus une goutte de pétrole sur ce site", assurant que cette reconversion n'entraînerait aucun licenciement mais des départs à la retraite anticipée et des mobilités internes vers d'autres sites.

250 postes sur les 400 que compte aujourd'hui la plateforme de Grandpuits et le dépôt associé de Gargenville (Yvelines) seront maintenus, a assuré le groupe dans un communiqué. La CGT chiffre pour sa part 700 suppressions de postes : 200 au sein de Total, CDD et intérimaires compris et 500 sous-traitants.