Patrimoine : dans les coulisses de l'usine de la monnaie de Pessac

1,5 milliard de pièces sont fabriquées chaque année dans l'usine de la monnaie de Pessac, en Gironde, seul site autorisé en France à frapper des euros. Il est par conséquent très protégé. Derrière d'épais murs gris se trouvent de gigantesques bâtiments sécurisés, conçus comme des forteresses. À l'intérieur, de grandes plaques sont découpées en "jetons" qui se transformeront bientôt en pièces de deux centimes. Mais les jetons doivent d'abord être teintés et lustrés avant d'être soumis à des tests optiques.

1 000 ans d'histoire

Fabriquer la monnaie est un savoir-faire qui se pratique depuis 1 000 ans et qui intéresse de plus en plus de pays. Nicolas sculpte les futures pièces de 40 nations qui frappent leur monnaie à Pessac. Reproduit sur plâtre, le travail des artistes est ensuite numérisé pour fabriquer un poinçon qui va servir à frapper les pièces.