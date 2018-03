Pâques : la fièvre des chocolatiers

Pour satisfaire les gourmands, les chocolatiers sont à pied d'œuvre depuis plus d'un mois. Et pour cause, les Français sont fondus de chocolat. On en consomme en moyenne près de 7 kilos par an et par habitant. Alors, Pâques, c'est un rendez-vous à ne pas manquer pour les artisans. Dans le laboratoire d'un chocolatier parisien, les artisans s'affairent. L'occasion pour eux d'exercer leur art. Au total, 2 500 œufs vont être préparés à la main et tous les produits alimenteront les sept boutiques du chocolatier Hugues Pouget.

Chaque détail compte

Pour faire face à la demande, le patron a dû adapter les plannings et faire appel à des intérimaires. Dans une autre chocolaterie, à Strasbourg (Bas-Rhin), il n'est pas question de faire appel à de la main-d'œuvre supplémentaire. Cette jeune entreprise, Henner, n'en a pas les moyens. Chaque détail compte, car, outre le week-end de Pâques, c'est l'occasion de se faire une nouvelle clientèle pour le reste de l'année.

Le JT

Les autres sujets du JT