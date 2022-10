Les véhicules électriques seront moins chers que les thermiques "en 2026", d'après les prévisions du directeur général de Stellantis

L'écart de prix entre véhicules électriques et thermiques est voué à s'atténuer à l'horizon 2026, en raison d'un "effet de volume, d'un effet d'échelle" prédit Carlos Tavares, patron de Stellantis, sur franceinfo ce mardi 18 octobre.

"Dans nos prévisions, en 2026", les véhicules électriques seront moins chers que leurs versions à moteur thermique, assure ce mardi 18 octobre sur franceinfo le directeur général de Stellantis, Carlos Tavares. "En 2026, d'après nos prévisions, nous aurons une égalité de la structure de coûts des deux technologies", ajoute-t-il. Carlos Tavares explique qu'actuellement "la Peugeot 208 électrique" est vendue "aux alentours de 30 000 euros". Il estime que dans quatre ans, "une voiture thermique équivalente sera légèrement au-dessus des 20 000 euros".

Économie d'échelle

Actuellement l'écart de prix se traduit, selon Carlos Tavares, par "l'écart du coût de cette technologie, qui est de l'ordre de 40 à 50 000 euros". Mais cela est voué à s'atténuer, en raison d'un "effet de volume, d'un effet d'échelle". "Au fur et à mesure que les volumes augmenteront, on va pouvoir faire de la productivité dont on va faire bénéficier le client", précise le patron de Stellantis.

Carlos Tavares estime que le "prix des véhicules électriques est fortement exposé au prix des matières premières" et "le prix des matières premières est une partie très importante de la structure de coût des batteries". "Ce qu'on peut également anticiper, c'est qu'en fonction des fortes fluctuations du prix des matières premières, le prix des véhicules électriques sera aussi volatil, beaucoup plus que le prix des véhicules thermiques aujourd'hui", insiste le directeur général de Stellantis.