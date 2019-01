"Le nerf de la guerre, c’est l’économie": l'Institut français du pétrole cherche des partenaires pour ses recherches sur le recyclage du plastique

La problématique de la pollution par les plastiques est abordée jeudi à Davos à l'occasion du Forum économique mondial. À Solaize (Auvergne-Rhône-Alpes) l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles développe des solutions innovantes pour offrir une nouvelle vie aux matériaux issus du pétrole.

Haro sur les plastiques à Davos : les leaders économiques réunis en Suisse au Forum économique mondial se penchent sur la pollution plastique. Une conférence a lieu jeudi 24 janvier à l’initiative de la fondation d'Albert de Monaco sur la question de la réduction des emballages mais aussi sur celle des techniques existantes pour recycler. La recherche fourmille d'innovations pour mieux traiter le problème, comme sur le site de l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles à Solaize, près de Lyon.

Le recyclage chimique pour réutiliser indéfiniment

Dans son laboratoire, l’ingénieur de recherche Adrien Mekki-Berada, lunettes transparentes pour se protéger des projections, fait de drôles de mélanges de plastique dans une sorte de bonbonne cylindrique en métal. "On remplit avec du solvant et des paillettes, c’est-à-dire de petits morceaux découpés en plastique, commente l’ingénieur. On agite tout cela à environ 200°C pendant quelques heures. Après, on récupère une sorte de crème."

Les paillettes de plastique attendent dans les bonbonnes. Dans les éprouvettes, la "crême" obtenue après traitement. (ANNE-LAURE BARRAL / RADIO FRANCE)

Cette crème sera ensuite décolorée, dépigmentée pour redevenir une résine plastique de base. Il faudra aussi traiter et recycler les solvants, mais pour Cécile Barrère-Tricca, la directrice du site de l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles de Solaize, ce recyclage chimique aurait un gros avantage par rapport au broyage du plastique tel qu'on le pratique aujourd'hui. "Il n’est pas possible de réutiliser le plastique indéfiniment. Ce n’est possible que pour cinq, six, sept cycles de recyclage, explique-t-elle. Avec le recyclage chimique, comme on revient au monomère, la molécule initiale, on pourrait le réutiliser indéfiniment."

Quelques millions d'euros difficiles à trouver

Cette expérimentation a petite échelle avec quelques kilos de plastique, l'équipe de recherche de l'IFP aimerait la reproduire au niveau d'un pilote industriel d'ici 2022. Pour cela, il lui faut des partenaires et des financements. Quelques millions d'euros pas toujours évidents à trouver, reconnaît Thierry Gauthier du pôle économie circulaire de l'IFP. "Le nerf de la guerre, c’est l’économie, explique Thierry Gauthier. Jusqu’à présent, les coûts de production des produits recyclés doivent être compétitifs avec les matières premières vierges. Nous sommes dans un contexte fluctuant, avec un prix du pétrole qui varie très fortement."

D’une manière générale, il faut développer des filières qui soient pérennes dans le temps, à des échelles de temps qui s’affranchissent de la fluctuation des cours. On regarde la pertinence économique mais aussi l’impact environnemental.Thierry Gauthierà franceinfo

Les chercheurs comptent donc sur la réglementation pour accélérer leurs travaux. Aujourd'hui, seuls 26% de nos plastiques sont recyclés, alors qu'il faut atteindre 55% en 2030.

L'IFP cherche des partenaires pour ses recherches sur le recyclage du plastique - reportage Anne-Laure Barral --'-- --'--