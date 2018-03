Inde : les enseignes françaises à l'assaut de la classe moyenne

Questionnaire à la main, Jérôme Calonne a bien l'intention de conquérir l'Inde. Ou presque. Il représente une marque française de prêt-à-porter, Kiabi. Bien décidé à ouvrir un magasin ici, à New Delhi, il doit d'abord comprendre les habitudes de consommation des Indiens. Il apprend par exemple que le maillot de bain n'a pas trop la cote dans le pays. Les clients sont ravis d'être ainsi courtisés.

La classe moyenne a explosé

Pour autant, dans le plus grand centre commercial de la capitale, la concurrence est rude. Tout le monde veut profiter du gâteau et toutes les grandes marques veulent s'implanter ici. Avec une croissance économique enviable, l'Inde a vu sa classe moyenne exploser. Des meilleurs salaires, plus de vacances... toutes ces personnes veulent désormais consommer à tout prix. Les jeunes actifs particulièrement. En revanche, les marques de la grande distribution ne sont pas parvenues à s'implanter en raison de lois jugées défavorables.

