Consommation : dans les coulisses de la fabrication des bonbons de Carambar & Co

Durée de la vidéo : 6 min

Comment sont fabriqués les bonbons ? En pleine période d'Halloween, les équipes de France Télévisions vous emmènent dans les coulisses de la fabrication des sucreries de Carambar and Co, dans le cadre de la rubrique "Derrière nos étiquettes" du mardi 31 octobre. - (France 2)

En pleine période d'Halloween, les couleurs des bonbons nous font de l'œil sur les étals. Comment sont-ils fabriqués ? Un des plus gros fabricants français a accepté de révéler quelques-uns de ses secrets aux équipes de France Télévisions. Dans l'usine Carambar & Co de Saint-Genest-d'Ambière (Vienne), on produit 15 000 tonnes de bonbons par an. Le mélange qui sert de base à toutes les variétés de bonbons contient, sans surprise, principalement du sucre.



600 variétés régionales de bonbons en France

Le mélange est chauffé à 90°C, jusqu'à obtenir un sirop. Le sirop est ensuite refroidi sur un tambour et pétri, pour donner sa texture moelleuse au bonbon. Vient ensuite le moment d'ajouter de la couleur et du goût à cette pâte, avec des arômes et des colorants naturels. Présente sur le plateau du 13 Heures, mardi 31 octobre, la journaliste Dorothée Lachaud explique qu'il y a 600 variétés régionales de bonbons en France.