Climat : "La France doit mener le monde vers une ère post-carbonée", déclare Jeremy Rifkin

Le dernier rapport de l'ONU sur le climat est très pessimiste. "Nous sommes au moment de la sixième extinction des espèces sur Terre", assure Jeremy Rifkin.

D'ici à 2028, selon son livre paru en octobre Le New Deal vert mondial, l'économie du carbone prendra fin. "Ces prévisions ne sont pas basées sur mon imagination. C'est basé sur de multiples études", confirme l'essayiste au micro de franceinfo.

"En septembre, Emmanuel Macron était le seul dirigeant mondial qui a dit au président brésilien d'arrêter de brûler la forêt amazonienne, poumon de la planète", note-t-il. Mais il souligne : "On brûle ces forêts pour six centimètres de terre arable pour pouvoir avoir des steaks dans les assiettes des Français".

"Une taxe carbone reversée aux Français"

L'économiste américain lance un message aux jeunes : "Restez dans les rues de façon non violente, votez, faites-vous élire dans les écoles, les municipalités".

"Si j'étais à l'Élysée, je ferais deux choses : éliminer toutes les subventions pour les énergies fossiles et augmenter progressivement une taxe carbone en s'assurant que chaque famille française reçoive les revenus de cet impôt en fonction de leurs salaires", confie Jeremy Rifkin.

"C'est la priorité, ce n'est pas trop tard et les marchés économiques sont prêts", insiste-t-il. Et de conclure : "Il est temps d'avoir la deuxième Révolution française et que la France mène le monde vers une ère post-carbonée. La France devrait diriger la conversion vers un monde plus juste".