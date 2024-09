Taxation des plus riches : "c'est une grosse blague", juge Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte Ouvrière

L’une des premières mesures que pourrait prendre le gouvernement concerne la hausse des impôts des plus riches et de certaines grandes entreprises. Pour Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte Ouvrière, "rien ne va changer".

Pour boucler le budget 2025, le nouveau gouvernement va devoir trouver de nouvelles recettes. Plusieurs pistes sont à l’étude. Faire participer les entreprises, voire les Français les plus aisés. "C'est surtout une grosse blague. Je regarde ce qui se passe depuis le mois de juin avec beaucoup de distance face à ce cirque électoral. Toute cette comédie politicienne est faite pour que rien ne change en réalité. On a évidemment un gouvernement qui sera dans la continuité de tous les précédents come il a été dans la continuité du gouvernement Hollande et comme le gouvernement Hollande a été dans la continuité du gouvernement Sarkozy", assure Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte Ouvrière.

Le grand patronat dans le viseur

"On glisse toujours plus à droite. Le véritable pouvoir, ceux qui décident véritablement de l'organisation économique et sociale et qui déterminent d'ailleurs la vie du monde du travail c’est d’abord le grand patronat", ajoute la porte-parole de Lutte Ouvrière.