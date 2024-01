Réductions et crédits d’impôt : une avance sera versée lundi à 9 millions de foyers pour 5,8 milliards d'euros

L’avance sur certaines réductions et crédits d’impôt sera versée le 15 janvier sur les comptes bancaires d’un peu plus de 9 millions de foyers fiscaux, annonce vendredi le ministère de l'Économie et des Finances dans un communiqué. Cette avance concerne les foyers ayant bénéficié de crédits et réductions d’impôt en 2023. Le versement moyen est de 634 euros par foyer bénéficiaire pour un montant global de 5,8 milliards d'euros. Il sera effectué soit sur les comptes bancaires soit sous forme d'un chèque, si l’administration fiscale n’a pas connaissance de coordonnées bancaires.

Cet acompte concerne les dépenses liées aux emplois à domicile pour du ménage, du jardinage ou des gardes d'enfants. Il concerne aussi les dépenses liées à un hébergement en Ehpad, ou encore les dons aux associations, les partis politiques et les cotisations syndicales. Le versement de cette avance "vise à soutenir et développer l’emploi à domicile mais également les dons ou l’hébergement en Ehpad en anticipant la perception de l’avantage fiscal associé", souligne le ministère. Elle contribuera également "à préserver le pouvoir d’achat des Français concernés", ajoute le communiqué.