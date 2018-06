Paris : un Apple Store occupé par une centaine de militants Attac pour dénoncer la situation des hôpitaux et l'évasion fiscale

Une centaine de militants d'Attac sont présents dans le magasin depuis plusieurs heures.

Samedi 30 juin, une centaine de militants de l'Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne (Attac) se sont regroupés dans le magasin Apple Store du marché Saint-Germain dans le 6e arrondissement de Paris, a appris franceinfo auprès d'une source interne du collectif.

Les militants ont installé un "hôpital" à l'intérieur comprenant un service d'urgence, une salle d'attente ou encore du matériel nécessaire à la prise en charge des malades. Le but de cette action est d'alerter sur la situation des hôpitaux en France et de dénoncer l'évasion fiscale. Pour les militants, "l'argent existe et se trouve dans les paradis fiscaux."

Les forces de l'ordre sur place

Les protestataires ont pu entrer dans le magasin sans encombre et sans être mis à la porte par la sécurité aux alentours de 17h. A 20h, le magasin a été fermé, les militants sont donc actuellement toujours à l'intérieur tandis que les forces de l'ordre arrivent sur place pour les évacuer.

Le mouvement est soutenu, entre autres, par le député La France Insoumise Ugo Bernalicis ou encore par le porte-parole Europe-Ecologie Les-Verts Julien Bayou. Parmi les militants se trouvent également des personnels de santé, des représentants du milieu médical et plusieurs syndicalistes.