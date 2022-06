Ménage, jardinage, bricolage... Le crédit d'impôt instantané étendu à 1,8 million de personnes

Si vous êtes clients d'une entreprise de service à la personne (hors garde d'enfant), vous n'aurez plus à patienter pour être remboursé de vos frais. À partir du mardi 14 juin, le crédit d'impôt instantanné – déjà mis en place pour les particuliers employeurs en janvier – est étendu à 1,8 million de personnes. Ménage, jardinage, bricolage... Cela concerne 8 000 entreprises, associations ou plates-formes de services à domicile. Cette avance immédiate devait initialement entrer en vigueur le 14 avril mais elle avait été reportée de deux mois en raison de difficultés techniques et informatiques.

La mesure étendue à la garde d'enfant en 2024

Désormais, les prestataires ou les mandataires auxquels vous faites appel vous enregistrent sur le site de l'Urssaf afin que vous puissiez bénéficier de cet avantage. En clair : plus besoin d'accompte en début d'année et plus besoin d'attendre le versement du solde à l'été. Vous recevez tout instantanément, soit la moitié de la somme que vous payez à l'organisme. C'est le deuxième étage de la fusée, puisque les 8,7 millions de particuliers qui emploient des jardiniers ou des femmes de ménage en direct peuvent profiter de ce système depuis janvier. Sauf que le dispositif était un peu fastidieux, il fallait souscrire à l'option Cesu+ et accepter que l'Etat prélève le salaire de l'employé.

Le crédit d'impôt immédiat sera étendu l'année prochaine aux particuliers bénéficiaires notamment de l'allocation personnalisée d'autonomie. Enfin, en 2024, le dispositif concernera les particuliers qui recourent à Pajemploi pour la garde d'enfants et qui sont imposables. Avec cette réforme, le gouvernement espère que la simplification des démarches réduira le recours au travail non déclaré. L'objectif est aussi de créer de l'emploi et de favoriser le pouvoir d'achat.