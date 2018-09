Prélèvement de l'impôt à la source : "Cette réforme est dangereuse pour le porte-monnaie des Français"

Véronique Louwagie, la députée LR de l'Orne, estime que la réforme ne sera pas indolore pour les Français.

Au moment où le gouvernement doit rendre sa décision sur le prélèvement de l'impôt à la source, Véronique Louwagie, députée Les Républicains de l’Orne, a estimé mardi 4 septembre sur franceinfo que cette réforme sera "dangereuse pour le porte-monnaie des Français".

"Le gouvernement annonce cette réforme comme indolore. Or, il n'en est rien", affirme l'élue. "Les Français seront amenés à payer plus d'impôts sur les neuf premiers mois de l'année parce que les réductions et les crédits d'impôt ne seront pas pris en compte dans ce calcul du prélèvement", a-t-elle expliqué.

La crainte du "bug technique"

Une incertitude pèse sur l'application de cette réforme, notamment depuis qu'une note confidentielle du fisc pointe les risques d'un bug technique. Emmanuel Macron et Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, doivent évoquer mardi 4 septembre le sujet. Le chef de l'État semble craindre l'aspect psychologique sur les contribuables qui verront le montant de leur fiche de paie diminuer.

Créer le trouble, créer le doute à trois mois de l'application, cela témoigne de l'impréparation du dispositif et d'un amateurismeVéronique Louwagieà franceinfo

Comme solution de rechange, Les Républicains plaident pour une mensualisation obligatoire. "Nous proposons un prélèvement contemporain qui produit les mêmes effets (...) Il faudrait aller vers cette mensualisation obligatoire et ensuite ajuster le calcul de l'impôt par rapport au calcul récent", a indiqué Véronique Louwagie. "Le principe est tout simple", selon la députée. "À partir de janvier 2019, la mensualisation obligatoire est calculée sur les revenus de mois précédent. En février 2019, l'impôt sera calculé sur les revenus de janvier et ainsi de suite".

Véronique Louwagie a souligné la position inconfortable du ministre de l'Action et des Comptes publics qui soutient l'application du prélèvement de l'impôt à la source : "Gérald Darmanin ne doit pas avaler une couleuvre, mais un boa", a-t-elle ironisé.