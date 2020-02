Haute-Saône : 20 buralistes expérimentent le paiement de certains impôts dans leur bureau de tabac

Ce service est expérimenté dans 18 départements et doit être généralisé dans l'ensemble du pays en juillet 2020.

En Haute-Saône, 20 buralistes se sont portés volontaires pour proposer le paiement de certains impôts au sein même de leur bureau de tabac, rapporte lundi 10 février France Bleu Belfort-Montbéliard. À Frahier-et-Chatebier, près de Belfort, les clients peuvent non seulement acheter des paquets de cigarettes, mais aussi recevoir des colis, acheter des bijoux et payer quelques impôts.

Un service de proximité

Installée dans la commune depuis un an, la gérante Sophie Allemand explique ce choix de services : "Vu l'augmentation du prix du tabac, on n'a pas le choix, il faut que l'on se diversifie et que l'on garde nos clients dans nos petits commerces". Pour elle, le paiement d'impôts au bureau de tabac relève d'un réel service de proximité. "On a des horaires très étendus, assure-t-elle à France Bleu Belfort-Montbéliard. On ouvre de 6h15 à 19h, cela peut être pratique pour les personnes qui ne peuvent pas aller aux impôts pendant les heures d'ouverture".

Ce nouveau service ne prend pas en compte l'impôt sur le revenu et est limité aux sommes inférieures à 300 euros. Il est expérimenté dans 18 départements, avant d'être généralisé à l'ensemble du pays en juillet 2020.