Fraude fiscale : 12 milliards d'euros récupérés par l'État en 2019, un "record"

Le précédent record était de 10 milliards d'euros, en 2015.

C'est une année "record". La lutte contre la fraude fiscale a permis à l'Etat français de récupérer 12 milliards d'euros en 2019, a annoncé mercredi 1er juillet sur Twitter le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin. Soit une hausse de 50% par rapport à l'année passée et 2 milliards de plus qu'en 2015, précédent record qui s'établissait à près de 10 milliards d'euros, a précisé le ministère.

2019 a été une année record pour la lutte contre la fraude avec 12 milliards € encaissés par l’Etat.



Ces résultats exceptionnels sont le fruit de la stratégie que nous menons depuis 3 ans pour lutter plus efficacement contre la fraude.

@LesEchos



https://t.co/GiL748ksib — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 1, 2020

Dans le détail, les recettes issues du contrôle fiscal se sont élevées à près de 11 milliards d'euros, auxquels s'ajoutent 358 millions d'euros provenant du service de traitement des déclarations rectificatives, et 530 millions d'euros de la convention judiciaire d'intérêt public dans les affaires Google et Carmignac, selon des chiffres publiés par Les Echos et confirmés par le ministère de l'Action et des Comptes publics.

Les procédures de régularisation en cours de contrôle ont quant à elles fortement progressé en 2019, avec au total plus de 36 000 régularisations (contre environ 3 900 en 2018).