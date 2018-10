Banque UBS : la fraude fiscale en procès

Du banquier, Bradley Birkenfeld en a conservé les attributs, jusqu'à la caricature : énorme Havane et montre de luxe. Chez UBS, la première banque suisse, l'ancien employé était chasseur de grosses fortunes. Son terrain de jeu ? Le monde entier, dont Paris, place Vendôme. Sa cible : les milliardaires américains. "Nous leur faisions des cadeaux dans ces magnifiques boutiques. Dior, Chanel, Cartier...Et nos clients se sentaient bien", raconte-t-il.

850 millions de dollars d'amende

Pour les décider à placer leurs millions en Suisse, il les invitait dans les restaurants les plus prestigieux. Et il ne s'arrêtait pas là : des places offertes pour les plus grands tournois de tennis et de golfe ou des festivals de musique classique. L'objectif était toujours le même : recruter de nouveaux clients. Démarcher des clients hors de Suisse, les inciter à ouvrir un compte à Genève (Suisse), c'est interdit aux États-Unis, comme en France. En 2005, en sentant le danger, Bradley Birkenfeld démissionne. Il livre aux autorités américaines les noms de tous ses clients. Pour UBS : 850 millions de dollars d'amende. Pour lui, 30 mois de prison. Mais aussi une grosse récompense : plus de 100 millions de dollars versés par le fisc américain.

Lundi 8 octobre, il est venu au procès de son ancienne banque, à Paris. Pour la justice française, il est un simple témoin. "Il faut que tout le monde sache ce qu'il y avait derrière UBS. Un système international fait d'évasions fiscales et de blanchiments d'argent", relate-t-il. Un système dont il a largement profité avant de le dénoncer.