Belgique : plus de contribuables à l'impôt sur le revenu qu'en France

En Belgique, tout le monde ou presque paie l'impôt sur le revenu, 70% des ménages contre 43% en France. À Anvers, il est prélevé à la source depuis cinquante ans et chaque euro au-dessus su smic est taxé à 25%, c'est la première tranche. Quand le salaire grimpe, l'impôt augmente rapidement avec une tranche maximale à 50% qui s'applique dès 3 500 euros de salaire net mensuel. "C'est beaucoup, mais on reçoit beaucoup en retour. En Belgique, l'enseignement est très bien organisé, les soins de santé sont financés avec notre argent et je n'ai pas le sentiment que je paie trop d'impôt", confie une cadre.

Privilégier le capital

Si la Belgique taxe les travailleurs, c'est parce qu'elle a choisi de privilégier le capital. Ici, pas d'impôt sur la fortune et quasiment pas sur les revenus issus des locations. Tous prélèvements confondus, la Belgique est le deuxième pays d'Europe à taxer le plus ses citoyens, juste derrière la France.

